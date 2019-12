Quali sono le squadre che ha rifiutato Gattuso per sposare la causa Napoli?

Quante sono le squadre che ha rifiutato Gattuso per sposare la causa Napoli? Vediamo la lista

In un passaggio della conferenza stampa odierna (Rileggi la diretta), Gennaro Gattuso ha parlato di alcune squadre e/o proposte che avrebbe avuto sul piatto. In particolar modo l’ex tecnico rossonero fa riferimento a ‘‘squadre che non mi piacevano molto”, alludendo all’adattabilità tattica con il suo modulo preferito. La rosa del Napoli infatti descrive perfettamente quelle che sono le sue idee di gioco.

Partiamo dalla scorsa estate. Prima arriva l’offerta della Roma: Totti lo ha chiamato per sondare il terreno in vista del dopo Ranieri. Ringhio ha prontamente rifiutato l’offerta, ma a questo punto non per un fattore ambientale come trapelò qualche mese fa. E’ chiaro invece che la rosa dei giallorossi non poteva adattarsi al suo schema di gioco. Fu proprio Di Francesco infatti a dover abbandonare la nave capitolina per mancanza di uno schema tattico organizzato. L’ex Sassuolo infatti puntava molto sul 4-3-3, ma dovette rinunciare anche alla luce dei risultati che continuavano a non arrivare.

Gli altri due rifiuti importanti di Ringhio Star

Andiamo un po’ indietro. C’era la Premier su di lui, ai tempi dell’imminente addio al Milan. Una delle squadre più forti sull’allenatore calabrese era certamente il Watford, con il quale si è seduto al tavolo per trattare ma senza che poi se ne facesse più nulla.

Torniamo invece ai giorni attuali. Montella e la Fiorentina non se la stanno passando bene. L’aeroplanino è a un passo dall’esonero e Rocco Commisso in passato ha mostrato segnali di apprezzamento verso il neo tecnico del Napoli. Qui però le sirene di ADL si erano già accese ed anche in questo caso non se n’è fatto più nulla. Chissà se anche in questo caso ci fosse un problema tattico.

Sta di fatto che ora ”Ringhio Star” è pronto a riportare nelle parti più alte della classifica il Napoli. Anche e soprattutto perchè la rosa a disposizione è quella che meglio si adatta al suo stile di gioco.