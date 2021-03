Privacy policy

INFORMATIVA PRIVACY CALCIOMERCATO.NAPOLI.IT

Eurobet Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, 00148 (“Eurobet” o “Titolare del Trattamento”), raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@eurobet.it, agendo in qualità di Titolare del trattamento si impegna a tutelare e rispettare la tua privacy.

La presente informativa sulla privacy ti consente di conoscere, anche prima di accedere alle varie sezioni del sito web www.calciomercato.napoli.it (“Sito“), in che modo Eurobet tratterà i tuoi dati personali, sia quelli conferiti direttamente da te nel caso tu decida di contattarci per inviarci commenti o richieste di informazioni, sia quelli raccolti in altro modo da Eurobet durante la navigazione sul Sito. La presente informativa sulla privacy deve essere letta congiuntamente alla nostra policy sui cookie, la quale è disponibile qui: [collegamento ipertestuale alla cookie policy].

Ai fini della presente informativa sulla privacy, i termini “noi” e “nostro” sono utilizzati per fare riferimento al Titolare del trattamento dei Dati Personali.

Qualsiasi domanda, commento e richiesta riguardanti la presente informativa in materia di privacy sono ben accetti e potranno essere trasmessi all’indirizzo email privacy@eurobet.it.

1. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO SU DI TE

La tua navigazione sul Sito e/o l’accesso ad alcune sezioni del Sito possono comportare la raccolta e il successivo ulteriore trattamento di tuoi dati personali da parte di Eurobet. Nello specifico, raccogliamo e processiamo le seguenti tue informazioni:

a) Informazioni conferite volontariamente da te. Si tratta dei dati personali che ci conferisci quando ci contatti, ad esempio inviando una email agli indirizzi di posta elettronica indicati sul Sito e/o nella presente informativa.

I dati da te forniti possono includere, ad esempio, il tuo nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, username e password, nonché il tuo numero di telefono.

b) Informazioni tecniche. In fase di connessione al Sito, i sistemi informatici e le procedure software preposte al loro funzionamento somministrano e/o acquisiscono automaticamente ed indirettamente alcune informazioni tecniche, le quali includono l’indirizzo Internet Protocol (IP) utilizzato per connettere il tuo computer a internet, l’indirizzo MAC, i dati di traffico, la versione e il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo ed i cookie, i quali saranno raccolti in conformità alla nostra informativa sui cookie, che puoi consultare cliccando qui: [collegamento ipertestuale alla cookie policy];

c) Le tue preferenze. Raccogliamo, sempre mediante l’utilizzo dei cookie, i dati delle visite che effettui sul nostro Sito (per ricevere maggiori informazioni al riguardo ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy cliccando qui: [collegamento ipertestuale alla cookie policy].

d) Dati delle survey. Gli altri dati che ci fornisci possono derivare da feedback sul nostro Sito e dalle risposte ai sondaggi e/o ricerche di mercato (sebbene tu non sia obbligato a rispondere a tali sondaggi o richieste).

2. COME UTILIZZIAMO LE TUE INFORMAZIONI (FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO)

Utilizziamo le informazioni raccolte su di te per le seguenti finalità:

a) per fornirti le informazioni che ci chiedi;

b) per fornirti un servizio e una navigazione migliore sul Sito;

c) per garantire che i contenuti del Sito siano presentati nel modo più efficace per te e il tuo dispositivo (pc, tablet, smartphone, ecc.);

d) per effettuare le appropriate e necessarie indagini e adempiere ai nostri obblighi legali e regolamentari

e) per completare eventuali fusioni, cessioni di attività o trasferimenti di tutta o parte sostanziale dell’azienda, comunicando e trasferendo i dati personali a terze parti o parti coinvolte nella transazione;

Il trattamento dei tuoi dati personali per le predette finalità si fonda sui seguenti presupposti di liceità:

i. con riguardo alle finalità di cui alle lett. a), b) e c), la necessità di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate su tua richiesta, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) GDPR;

ii. con riguardo alle finalità di cui alla lett. d), la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) GDPR;

iii. con riguardo alle finalità di cui alla lett. e), il perseguimento dell’interesse legittimo di Eurobet allo svolgimento delle attività economiche sopraindicate, ai sensi dell’art. 6.1, lett. f) GDPR.

Il conferimento dei tuoi Dati Personali per le predette finalità di trattamento è, quindi, necessario per consentire al Titolare di svolgere le predette attività, ivi incluso dare seguito alla tua richiesta di assistenza nonché adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile. Il mancato conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate comporterà l’impossibilità di dare seguito alle sue richieste.

3. COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI

I tuoi dati personali saranno trattati sia elettronicamente che manualmente, garantendone in ogni caso la protezione e la riservatezza grazie ad adeguate misure amministrative, tecniche, personali e fisiche contro le perdite, il furto, l’uso non autorizzato e la divulgazione o modifica.

4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE TUE INFORMAZIONI

I tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare le finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, entro i limiti di legge, con logiche connesse alle finalità̀ sopra descritte.

5. COMUNICAZIONE DEI TUOI DATI PERSONALI

I dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari situati sia all’interno dell’UE che, nei limiti stabiliti di seguito, al di fuori dell’UE: (a) i fornitori di servizi di assistenza e consulenza a Eurobet, con particolare riferimento ai fornitori tecnologici (in particolare, ma non esclusivamente, i fornitori di servizi di analisi dei dati e di motori di ricerca che ci assistono nel miglioramento e nell’ottimizzazione del nostro Sito e altre terze parti selezionate), commercialisti, studi di consulenza amministrativa, studi legali, assicuratori, e consulenti IT; (b) Società del Gruppo GVC Holdings PLC di cui Eurobet è parte, intendendosi per tale le nostre sussidiarie, la nostra holding e le sue controllate, come definito nella sezione 1159 del Companies Act 2006 del Regno Unito (“GVC Holdings PLC“) (c) affiliati (d) persone e autorità il cui diritto di accesso ai dati personali è riconosciuto da leggi, regolamenti o disposizioni emesse da autorità legalmente autorizzate. I destinatari sopramenzionati tratteranno i dati personali in qualità di titolari del trattamento dei dati, responsabili del trattamento dei dati o persone incaricate del trattamento, a seconda delle circostanze e comunque nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La lista completa dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta contattando il Titolare del Trattamento all’indirizzo email privacy@eurobet.it.

7. DOVE CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI

I tuoi dati personali possono essere trasferiti a, e conservati presso, una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE“). I dati possono anche essere elaborati dal personale che lavora per noi o per uno dei nostri fornitori e che opera al di fuori del SEE. A tal proposito, adotteremo tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i tuoi dati siano trattati in modo sicuro e in conformità con la presente informativa sulla privacy. Ti invitiamo a contattare il responsabile del trattamento dei dati all’indirizzo e-mail di seguito riportato se desideri ricevere ulteriori informazioni sulle misure di protezione adottate per il trasferimento all’estero dei tuoi dati personali. In ogni caso ti informiamo che per i trasferimenti dall’UE verso paesi di fuori del SEE, Eurobet ha predisposto idonee e adeguate difese per proteggere i tuoi dati personali: in tali casi, i tuoi dati personali saranno trasferiti in conformità ai requisiti e agli obblighi previsti dalle leggi sulla protezione dei dati in vigore, nonché alle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento sulla Privacy.

8. I TUOI DIRITTI

La legislazione in materia di dati personali ti riconosce una serie di diritti in relazione al modo in cui trattiamo i tuoi dati. Questi sono elencati di seguito. Puoi contattarci inviando una comunicazione all’indirizzo email privacy@eurobet.it (o contattando direttamente il nostro DPO – dpo@eurobet.it) per esercitare uno di questi diritti. Risponderemo a qualsiasi tua richiesta entro un mese.

In qualsiasi momento, puoi esercitare i seguenti diritti,

a) ottenere da Eurobet la conferma dell’esistenza dei tuoi dati personali ed essere informato sul loro contenuto e provenienza, nonché verificarne l’esattezza e chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica;

b) revocare il consenso al trattamento dei dati (se e nella misura in cui tale consenso è necessario);

e) richiedere a Eurobet di limitare il trattamento dei dati personali quando:

· viene contestata l’accuratezza dei dati personali, qualora Eurobet non abbia adottato misure sufficienti per correggere o verificarne l’accuratezza;

· il trattamento è illegale ma non vuoi che siano cancellati i tuoi dati personali;

· Eurobet non ha più bisogno dei tuoi dati personali per le finalità del trattamento, ma tu ne hai bisogno per esercitare o difenderti in un’azione legale; ovvero

· hai contestato l’esistenza del legittimo interesse, in attesa di verifica se Eurobet abbia motivi legittimi validi per continuare il trattamento;

f) opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali, ove previsto dalla normativa applicabile;

g) richiedere la cancellazione o l’anonimizzazione dei tuoi dati personali senza indebito ritardo;

h) ricevere una copia elettronica dei tuoi dati personali, se ne hai bisogno per te stesso o se desideri trasferirli a un altro fornitore, sia quando Eurobet ha ottenuto il tuo consenso sia quando il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi e i dati personali sono trattati con mezzi automatizzati (cd. portabilità); e

i) presentare una denuncia all’autorità di controllo della protezione dei dati competente.

L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio la difesa di un diritto). Nel caso in cui tu decida di esercitare uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare la legittimità della richiesta, dando comunque riscontro alla stessa, di regola, entro un mese.

9. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il responsabile della protezione dei dati personali nominato da Eurobet ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@eurobet.it.

10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY

Qualsiasi modifica futura alla presente informativa privacy sarà pubblicata su questa pagina, e se del caso, notificata via email. Ti invitiamo ad effettuare dei controlli frequenti sul Sito per verificare gli aggiornamenti o le modifiche alla presente informativa privacy.

La presente informativa privacy è stata redata e aggiornata: agosto 2019.