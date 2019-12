Sky, Compagnoni: ''Voto Ancelotti? Non più di 4 e mezzo. Per Gattuso non sarà facile''

Sky, Compagnoni: ”Voto Ancelotti? Non più di 4 e mezzo. Molti errori tattici”

Maurizio Compagnoni, in diretta su Sky Sport 24, ha detto la sua sull’attuale situazione in casa Napoli. In particolar modo si è soffermato sul bilancio di Ancelotti: ”Bilancio da 4, 4 e mezzo. E’ strano perchè siamo di fronte ad un grande allenatore. Nei primi mesi è andata molto bene, poi un lento declino. La doppia sfida con l’Arsenal avrebbe già dovuto aprire gli occhi alla società. Doveva dare una sterzata. Poi in questa stagione Ancelotti si è trovato in difficoltà, con un mercato esaltato in modo sbagliato. Eccellente sul piano dell’individualità, ma folle a livello tattico. Per Gattuso non sarà facile. Ancelotti ci ha messo del suo, cambiando troppe volte la formazione. Non si può cambiare ogni volta. Siamo in presenza di uno dei migliori allenatori del mondo negli ultimi 20 anni”.