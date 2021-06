Calciomercato Napoli: Carlo Ancelotti vuole Fabian Ruiz al Real Madrid, gli azzurri pensano a Toma Basic

Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha fornito dei dettagli per quanto riguarda le strategie di mercato del Napoli. In particolare, ci si è soffermati sulle operazioni in uscita e sulla situazione di Fabian Ruiz. Già l’anno scorso lo spagnolo piaceva alle big della Liga, come Barcellona e Real Madrid. C’è un confronto quotidiano tra Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis e il nuovo mister Luciano Spalletti. Il Napoli dovrà vendere uno dei suoi gioielli, anche in considerazione della mancata qualificazione in Champions League.

Il giocatore da sacrificare è proprio Fabian Ruiz. Ci sarebbe già stata una prima richiesta ufficiale da parte del Real Madrid, il centrocampista è in cima alla lista di Carlo Ancelotti, che già aveva sottratto agli azzurri Allan per portarlo all’Everton. Le parti hanno iniziato a discutere dell’eventuale trattativa. In caso di addio di Fabian Ruiz, il Napoli punterebbe il già vociferato Toma Basic del Bordeaux.