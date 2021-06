Superlega, nessuna esclusione dalla Champions League per la Juventus: la UEFA rischierebbe una multa

L’eventuale esclusione di Juventus, Barcellona e Real Madrid dalla Champions League potrebbe rivelarsi un autogol per la UEFA. Dopo la sentenza cautelare emessa ad aprile dal tribunale di Madrid, le autorità svizzere hanno informato la UEFA: impossibile prendere provvedimenti punitivi. Quando si chiuderà il procedimento disciplinare in corso, la sanzione decisa da Aleksander Ceferin sarà sicuramente impugnata dalle società davanti al Tas di Losanna e al tribunale mercantile di Madrid. Considerando la prevedibile richiesta di risarcimento pecuniario delle tre squadre, la UEFA potrebbe ritrovarsi paradossalmente multata. Sulla vicenda è sempre presente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Insomma, le speranze del Napoli di infilarsi in Champions a discapito della Juventus sono francamente ridotte al lumicino. In pochi, invero, ci speravano. In questi giorni si erano anche rincorse notizie di presunti contatti tra Aurelio De Laurentiis e la UEFA, poi smentite dal club partenopeo. Il Napoli giocherà dunque in Europa League.