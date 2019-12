''Avete solo un minuto per bere''. Tutte le frasi dette da Gattuso durante il suo primo allenamento

Tutte le frasi dette da Gattuso durante il suo primo allenamento, ma non è un sergente di ferro

”Ringhio Star”, come l’ha definito oggi ADL durante la conferenza stampa, si è fatto sentire e non poco. Come riporta l’edizione online de ”IlMattino” infatti, nonostante fosse in corso un saggio di danza vicino al centro sportivo di Castel Volturno, le urla di Gattuso si sentivano moltissimo. I pochi presenti all’allenamento, tra cui lo stesso patron azzurro, avranno sicuramente apprezzato il modo con cui il neo tecnico del Napoli approccia la squadra. «Non dovete avere paura di sbagliare» dice Rino ai suoi giocatori, poco dopo l’inizio della seduta pomeridiana.

E ancora «avete solo un minuto per bere», dimostrando di essere non un sergente di ferro, ma uno che comunque vuole sedute di allenamento concentrate. In cui i calciatori hanno poco tempo per fermarsi. Dove tutto ruota soltanto all’importanza di creare un gruppo solido. Un’altra frase che riporta il quotidiano sportivo di Napoli è «non mi importa se perdiamo palla, giochiamola».

Primi attimi di una storia che tutti i tifosi sperano possa avere un lieto fine chiamato quarto posto. E perchè no, un dignitoso percorso in Champions oltre che il tentativo di vincere la Coppa Italia. Questa rosa può farlo.