GAZZETTA – Gattuso decide il mercato. Tutti gli obiettivi di ”Ringhio Star”

La Gazzetta dello Sport, nel solito pezzo a firma di Mimmo Malfitano, oltre che alla conferenza di Gattuso (Rileggi il live), parla anche di mercato. Come si legge infatti ” Anche nel primo confronto con De Laurentiis, si è parlato soprattutto di valorizzare quanto si ha in casa. Rimandando a Natale, dopo le prime due partite di Gattuso, ogni valutazione su quanto servirà. Il nuovo allenatore ha lasciato intendere che un centrocampista più metodista e di copertura servirà, come un esterno sinistro (anche se ieri in campo si è rivisto Ghoulam, e questo è il primo… miracolo di Gennaro).

Viene successivamente aggiunto che: Poi sullo sfondo c’è la questione Ibrahimovie. Logicamente Gattuso non ha voluto parlare di mercato («per rispetto dei miei giocatori»), ma anche Rino è in grado di alzare il telefono per parlare col vecchio compagno. Intanto il diesse Cristiano Giuntoli è già al lavoro da tempo su vari profili. A cominciare dal norvegese Sander Berge del Genk, rimasto affascinato dal San Paolo, e dal marocchino naturalizzato olandese del Ve-rona, Sofyan Amrabat. Per l’esterno si guarda lo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo.