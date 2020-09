Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus: rientrerà ad ottobre

Anche Zlatan Ibrahimovic ha contratto il Coronavirus. La positività dello svedese è emersa in seguito al nuovo giro di tamponi effettuato dal club dopo il caso di Leo Duarte. L’attaccante dovrà ora osservare un periodo di isolamento in attesa della negativizzazione e non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare.

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”, recita il comunicato del Milan. Un brutto colpo per i rossoneri, che dovranno rinunciare al loro punto di riferimento nelle prossime partite. Nella fattispecie, il bomber salterà la trasferta di Crotone, in programma domenica alle 18, oltre che l’eventuale playoff di Europa League previsto tra una settimana. Probabile il rientro per il derby del 17 ottobre.

