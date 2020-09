Serie A, già il primo esonero? La Roma pronta a sostituire Paulo Fonseca con Massimiliano Allegri

Possibile colpo di scena in Serie A. Massimiliano Allegri non ne può più di restare fuori e sarebbe pronto a sposare la causa della Roma. L’ex tecnico della Juve è disponibile a parlare con i nuovi proprietari della società giallorossa, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere. Durante l’estate il mister ha già avuto contatti con Paris Saint-Germain e Inter. I due club restano sullo sfondo, ma in questo momento non sembrano avere una panchina traballante come quella giallorossa. Massimiliano Allegri aveva chiesto 10 milioni l’anno per ripartire. Adesso si accontenterebbe di 8.

La piazza giallorossa non è riuscita ad appassionarsi a Paulo Fonseca dopo più di un anno e si aspetta dai Friedkin qualche novità rispetto al passato di James Pallotta. Per Massimiliano Allegri ci sono tutti i presupposti per abbracciare il progetto. D’altro canto, in Italia solo la Roma può offrirgli l’opportunità di tornare in panchina tra i club di prima fascia. Maurizio Sarri è ancora vincolato alla Juventus e Ralf Rangnick, che ha incontrato i Friedkin a Londra un mese fa, è considerato più un profilo da manager e non da tecnico. La nuova proprietà della Roma potrebbe decidere di non investire sul mercato e destinare le risorse disponibili al cambio di allenatore. Se domenica, contro la Juventus, arrivasse una sconfitta, se ne potrebbe già parlare.

