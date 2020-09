Romelu Lukaku elogia Kalidou Koulibaly: “È tosto, mi diverto quando gioco con lui”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha commentato la qualità dei difensori italiani incontrati nella scorsa stagione, la prima in Serie A per lui. “Sono tutti forti, in Italia. Koulibaly è tosto, mi diverto quando gioco con lui: mi piace il contrasto, la forza dell’avversario. E’ così con Klavan che gioca a Cagliari, o Kumbulla che era al Verona o con Bonucci o Romagnoli. Tutti giocatori che quando giocano con me ci mettono un impegno particolare. Ma questo vale anche per me, perché voglio vincere, e più il difensore è forte e più mi motiva. Un buon difensore rende l’attaccante migliore, perché lo obbliga a dare tutto e a cercare nuove soluzioni”.

Un altro attestato di stima per il difensore senegalese del Napoli, dunque. Chissà se Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku avranno ancora modo di affrontarsi. Gli azzurri stanno ancora cercando di capire se ci siano i margini per la cessione.

