CDS – Arkadiusz Milik verso il Tottenham, per Fernando Llorente spunta il Siviglia

“Napoli su Vecino“. Titola così in prima pagina nell’edizione odierna il Corriere dello Sport. Il Napoli cerca il sostituto di Allan a centrocampo. “L’uruguaiano è infortunato, torna a novembre. Giuntoli tratta con l’Inter il prestito“. A centro pagina spazio ad un possibile cambio sulla panchina della Roma: “Allegri pensiero fisso“, Di lato invece si parla dell’esame truccato di Luis Suarez: “Ora si indaga per corruzione”.

Ora che la cessione alla Roma è sfumata, bisogna fare in fretta per sistemare Arkadiusz Milik. Il polacco deve trovare un’altra squadra che gli dia fiducia dalla quale ricominciare. Potrebbe essere il Tottenham: un intermediario, ieri, è volato a Londra per parlare con gli inglesi, ragionando sull’ingaggio, cercando di capire se ci sono margini per chiudere la trattativa. Il Napoli apre all’addio, ma alle proprie condizioni e senza sconti. 25 milioni più 5 di bonus. Fernando Llorente, invece, ha un ingaggio pesante, potrebbe finire all’Inter o al Siviglia, squadra che disputerà la Champions e che ha bisogno di rinforzare l’organico. Nel secondo caso si tratterebbe di un ritorno.

