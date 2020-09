GAZZETTA – Juventus, spunta il nome di Fabio Paratici nelle intercettazioni su Luis Suarez

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un’intervista esclusiva a Romelu Lukaku. Il gigante belga si racconta e parla del suo rapporto con il tecnico nerazzurro. “Papà Conte”, il titolo in prima pagina. “L’allenatore mi capisce davvero: giocare con lui è come un sogno. Dopo la sconfitta di Coppa non ho parlato per quattro giorni”. Infine una parola sull’ultimo acquisto nerazzurro, Arturo Vidal: “Il suo arrivo è molto importante, ci serviva esperienza e qualità”.

Taglio basso per il Milan, impegnato questa sera nel secondo turno preliminare di Europa League contro il Bodoe. A San Siro la squadra di Stefano Pioli cerca il sedicesimo risultato utile consecutivo. In avanti si affiderà nuovamente a Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Problemi nella retroguardia rossonera: Leo Duarte ha contratto il Coronavirus. Tutti i giocatori si sono dovuti sottoporre a tampone. Intanto, prende sempre più corpo l’inchiesta attorno al caso di Luis Suarez, con le indagini partite ieri dopo alcune intercettazione che rivelavano come il suo esame per ottenere il passaporto comunitario fosse in realtà una farsa. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici viene citato più volte nelle intercettazioni telefoniche tra i dipendenti dell’Università: proseguono le indagini della Procura ed ora anche la Federcalcio apre un fascicolo.

