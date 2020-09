Napoli, l’assessore allo Sport parla del San Paolo: “Si può arrivare alla gara contro l’Atalanta con 18.000 persone”

Il Viceministro alla Salute ha aperto al ritorno dei tifosi agli stadi, con la capienza ridotta a un terzo. Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto sull’argomento l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. “Finalmente al San Paolo potrebbero entrare quasi 18.000 tifosi. Abbiamo lavorato tanto anche col Governo Regionale e Comunale. Abbiamo sempre dichiarato di essere favorevoli alla riapertura degli impianti. Finalmente il caso sta arrivando sulle scrivanie di chi deve decidere, lo sport in generale ha bisogno dei tifosi. Il tifoso veniva visto come un barbaro e non si aveva fiducia, ma dimostreremo che non sarà così. Senza abbracci dopo un gol di Mertens? Ci sarà tempo per abbracciarsi. Da lunedì tutti ritorneranno a scuola e si valuterà nei prossimi 15 giorni cosa accadrà”.

“Con una capienza così ridotta è facile gestire l’afflusso ed il deflusso delle persone. Alcuni tornelli non saranno utilizzati, ci saranno gli steward che misureranno la temperatura all’ingresso, i posti saranno distanziati ogni tre e ci saranno le indicazioni per Il distanziamento. Dopo i lavori del San Paolo per l’Universiadi, tutto questo sarà più facile. Dopo Napoli-Genoa ci sarà un po’ di tempo per lavorare e magari arrivare alla gara contro l’Atalanta con 18.000 persone”.

