Napoli, parla David Ospina: “Abbiamo giocatori e l’allenatore per avere il pensiero di vincere tutte le partite”

David Ospina ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “E’ importante sempre iniziare con una vittoria, questo ti dà più fiducia per continuare. Sappiamo che ci sono tantissime partite ma è ottimo iniziare così. Abbiamo fatto una bella preparazione e lavorato tantissimo. Abbiamo la possiblità di cambiare sistema di gioco nel corso della stessa partita, come a Parma. Il pensiero di tutti è di vincere le partite e di fare le cose per bene. Penso che abbiamo i giocatori per fare un grandissimo campionato. Osimhen è un ragazzo tranquillissimo, stiamo vendendo la forza e le velocità che ha. Per noi è importantissimo avere giocatori così. Avere questi difensori di grandissima qualità davanti al portiere è importantissimo. Lavoriamo sempre per non subire gol e sappiamo che davanti abbiamo i giocatori di qualità che possono segnare in qualsiasi momento”.

“Penso che il Napoli da anni faccia le cose per bene, ma deve arrivare ad avere il pensiero di vincere e di lottare per il campionato. Abbiamo i giocatori e l’allenatore per avere il pensiero di vincere tutte le partite. Dobbiamo andare partita per partita ma abbiamo grandi giocatori e un grande allenatore, dobbiamo avere sempre il pensiero di vincere. Il primo pensiero è quello di tornare in Champions e dopo pensare di lottare per questo campionato. Sappiamo che ci sono squadre fortissime, dobbiamo lavorare seriamente e da qui si parte per lottare per grandi traguardi. (…) Meret? Abbiamo una grande amicizia. Sono sempre pronto ad aiutarlo quando ha bisogno, è un grandissimo porteere. E’ un bene per l’italia avere un portiere come lui”.

