Calciomercato Napoli, si intensificano le voci sull’accostamento di Arkadiusz Milik al Tottenham

Nelle ultime ore il giornalista Rino Cesarano ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Ho saputo che il Paris Saint-Germain attualmente sta spingendo per acquistare Kalidou Koulibaly dal Napoli, il calciatore potrebbe dunque partire molto presto per la capitale francese. Il Paris Saint-Germain sta riscontrando dei problemi in difesa, per cui vogliono lanciare l’assalto per prendere il difensore franco senegalese del Napoli per proseguire al meglio in campionato ed in Champions League”.

“Milik? Con molta probabilità si è aperta la pista che porta al Tottenham, per cui è probabile che il giocatore vada in Premier League prima della chiusura del mercato”, ha aggiunto il giornalista, soffermandosi sui due casi più spinosi di mercato. Sia Kalidou Koulibaly sia Arkadiusz Milik sembrano destinati da tempo a dire addio al Napoli in questa finestra di mercato, considerando le tante opzioni e trattative che vanno avanti da diverse settimane. Fino ad allora, non arriveranno innesti.

