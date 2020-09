Napoli, nessun giocatore alle nazionali? Valter De Maggio rivela cosa sta accadendo in Bundesliga

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Attenzione: vi do una notizia clamorosa dalla Germania che è destinata a sollevare un vero e proprio polverone e che potrebbe avere delle conseguenze anche sul Napoli così come su tutte le altre squadre più forti e competitive della nostra Serie A”.

“Molti club della Bundesliga hanno deciso che non manderanno i loro calciatori nelle nazionali a causa del Covid. Si potrebbe aprire un mondo nuovo. Lo stesso Napoli potrebbe decidere di non mandare Victor Osimhen in Nigeria, Dries Mertens in Belgio, ecc ecc. Si tratterebbe di una decisione avvero clamorosa che potrebbe cambiare lo scenario interazionale. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”, ha aggiunto Valter De Maggio. Conoscendo Aurelio De Laurentiis, sarebbe il primo a sposare questo tipo di filosofia. L’Italia, nella fattispecie, farebbe a meno di Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret.

