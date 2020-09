Napoli, Antonio Corbo è sicuro: “Io non riaprirei il San Paolo ai tifosi”

Il giornalista del quotidiano la Repubblica Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione in onda su Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Io non riaprirei il San Paolo ai tifosi e vi spiego perché. Allo stadio i supporters azzurri avrebbero la sicurezza di non venire contagiati perché posti, magari, a una certa distanza tra di loro. Il problema però è ciò che potrebbe accadere prima”.

“Che caos si creerebbe in metropolitana se lo stadio venisse riaperto? E cosa dire delle ressa per il parcheggio? Insomma, io aspetterei ancora un po’ prima di riaprire lo stadio. Cosa serve al Napoli? Un De Rossi vecchia maniera, quello che abbiamo visto alla Roma. Bakayoko sarebbe il calciatore ideale per questa squadra. Un centrocampista di rottura insomma. Il mio però non è un consiglio, parlo delle caratteristiche dei calciatori che potrebbero fare al caso del Napoli. Un giornalista non può consigliare calciatori a una società per etica professionale”.

