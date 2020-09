Napoli, Gianni Di Marzio insiste su Hirving Lozano: “Bisogna cercare di usarlo e sfruttarlo”

L’ex tecnico azzurro Gianni Di Marzio ha parlato del Napoli durante il suo ultimo intervento a Radio Marte. “Lozano? Sul giocatore messicano dobbiamo domandarci: ha veramente i margini di miglioramento per la cifra che è stato pagato? La mia risposta a questa domanda è: no. Bisogna cercare di usarlo e sfruttarlo, ma poi dobbiamo farci la croce. Contro il Parma mi è piaciuto? Non più di tanto. Lo ripeto: è un tipo di giocatore che non mi fa impazzire. E’ leggerino, non ha forza muscolare”.

“Stanislav Lobotka? Non ti fa piangere e non ti fa ridere. Fa sempre il suo compitino gli preferisco Diego Demme sul piano tattico e della lotta. Non sono Gennaro Gattuso, ma giocherei con il 4-2-3-1 per far agire insieme Dries Mertens e Victor Osimhen. Chi toglierei in mediana? Qualcuno deve andare fuori per forza. Fabian Ruiz non va sacrificato? Quando ho problemi, io vado in cucina e la frittata la giro. Insomma, basta cambiare modulo, se non vogliamo togliere lo spagnolo”.

