Calciomercato Napoli, Ciro Venerato sottolinea: “Bisogna liberarsi degli esuberi prima di pensare a Matias Vecino”

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Matias Vecino? L’idea è partita dall’entourage del calciatore e dalla dirigenza dell’Inter. Sanno che il Napoli ha bisogno di un calciatore simile. Ad oggi c’è il 5% di possibilità. Il Napoli non valuta 18 milioni Vecino. La società azzurra è disposta ad accettare l’obbligo di riscatto e chiede che l’Inter paghi una parte dell’ingaggio. Il Napoli deve liberarsi degli esuberi prima di pensare eventualmente a Vecino”.

“Il Tottenham è interessato a Milik, ma il club inglese deve prima liberarsi degli esuberi. Il polacco ha rifiutato 4.5 milioni dal Napoli. L’attaccante vuole cinque milioni. L’intermediario di mercato De Vecchi è in Inghilterra e cercherà di trovare un accordo. Koulibaly? Il Manchester City ha compreso che De Laurentiis cede il calciatore 70 milioni più bonus. Se l’Inter chiede 60 milioni per Skriniar, allora fa bene il presidente del Napoli a volete tanti soldi per l’ex Genk. Ci sono stati dei sondaggi del Psg sul calciatore. Al momento tuttavia la situazione è di stallo apparente. Emerson? Lampard non vuole farlo partire. In Italia non ci sono squadre in grado di sostenere le spese per il calciatore. Il Napoli ha fatto già sapere di non potere puntare su Emerson perché c’è già Ghoulam che guadagna tanto”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Genoa. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.