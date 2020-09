Napoli, parla l’ex Antonio Floro Flores: “Aurelio De Laurentiis investa di più nel settore giovanile”

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio CRC. “Gattuso è il valore aggiunto del Napoli, è un uomo vero. In carriera ha dimostrato di saper entrare nel cuore dei suoi calciatori. Ha spesso rinunciato a parecchi soldi per questioni di onore. Nel Napoli sta facendo benissimo. Sta tirando fuori il meglio da tutti. Mertens è una certezza, quindi non credo in un ballottaggio con Victor Osimhen. Penso, invece, che c’è la necessità di farli giocare insieme perché sono due grandi calciatori”.

“Per il Napoli quella contro il Genoa sarà una partita molto difficile. L’arrivo di Faggiano ha cambiato il volto del Genoa. Faccio un appello ad Aurelio De Laurentiis. Investa di più nel settore giovanile. Negli ultimi anni soltanto io e Insigne siamo riusciti a passare in prima squadra dalle giovanili. Speriamo che anche Gaetano possa farcela, ma è troppo poco. Non mi è piaciuto quando ha detto che preferisce acquistare un calciatore piuttosto che investire nel settore giovanile”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Genoa. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.