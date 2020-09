Calciomercato Napoli, anche Sebastiano Luperto è in uscita: possibile prestito a Crotone

In casa Napoli si parla sempre frequentemente delle cessioni di Arkadiusz Milik e di Kalidou Koulibaly, ma quanto sembra Cristiano Giuntoli vuole liberarsi anche di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico e tattico di Gennaro Gattuso. Uno di questi è sicuramente Sebastiano Luperto. Tenuto in grande considerazione da Carlo Ancelotti, il difensore è finito nelle retrovie con il coach calabrese e non è mai riuscito a imporsi veramente, nonostante le tante chance concessegli. Il Napoli non avrebbe più intenzione di puntarci e gli sta cercando una sistemazione.

Il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso di SportItalia Mercato, ha spiegato la situazione del difensore. “Sebastiano Luperto attende di capire quale sarà il suo futuro, con diverse squadre che continuano a lavorare sul difensore azzurro. In pole, al momento, c’è il Crotone. Il Napoli ha fatto una promessa ai calabresi e lo stesso giocatore starebbe spingendo per andare a giocare con continuità. Luperto potrebbe andare in Calabria con la formula del prestito”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Genoa. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.