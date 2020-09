Calciomercato Napoli, anche l’Everton di Carlo Ancelotti sta pensando ad Arkadiusz Milik: l’idea è il prestito

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sul possibile futuro di Arkadiusz Milik nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. “In Premier League, oltre al Tottenham, per Milik c’è un timido sondaggio dell’Everton di Carlo Ancelotti, che negli ultimi giorni di mercato potrebbe chiederlo in prestito. Il Napoli, pur di cederlo, potrebbe prima rinnovare il contratto del polacco e poi cederlo in prestito pur di liberarsene”.

Dopo che è saltato il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma, l’attaccante polacco è rimasto fuori rosa e se non accetterà nuove eventuali destinazioni resterà in tribuna per un anno. Il rischio è chiaramente quello di perdere gli Europei. Insomma, si è venuta a creare una situazione che non conviene a nessuno. Il calciatore sarebbe comunque propenso ad accettare una destinazione in Premier League e i prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per definire il suo futuro. Il tempo stringe e a Napoli non c’è più spazio.

