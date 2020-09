Calciomercato Napoli, Fernando Llorente avrebbe rifiutato l’offerta dello Spezia

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle trattative e sulle prossime mosse del Napoli nel corso della trasmissione SportItalia Mercato. “Per quello che concerne Kalidou Koulibaly, la situazione è in una fase di stallo. Il calciatore, almeno per ora, non si muove da Napoli anche perché il Manchester City sembra essersi definitivamente defilato. Il Paris Saint-Germain è interessato al calciatore, ma per ora ci sono stati solo dei timidi contatti”.

“Fernando Llorente ha ricevuto una offerta dallo Spezia, ma non ha voluto prenderla in considerazione sia perché pretende un ingaggio molto elevato sia perché non vuole approdare in una squadra che lotta per la salvezza”, ha aggiunto il giornalista. L’attaccante spagnolo è destinato comunque a lasciare il Napoli in quanto il tecnico Gennaro Gattuso punterà certamente su altri centravanti. Non solo Victor Osimhen e Andrea Petagna, ma anche Dries Mertens, come noto, può ricoprire il ruolo di prima punta.

