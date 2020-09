TUTTOSPORT – Napoli, Amin Younes potrebbe rimanere in azzurro

“Paratici mi ha parlato per 6 secondi”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport, con le parole del rettore dell’Università di Perugia. Ecco alcune dichiarazioni dell’intervista al quotidiano: “La Juve tramite Cherubini, mi ha chiesto solo un’informazione tecnica, con il dg appena sei secondi in viva voce per un ringraziamento formale a esame concluso. Nessuna pressione da Torino”. Spazio in taglio alto al Milan e alla magnifica partita disputata dal centrocampista Hakan Calhanoglu ieri in Europa League. Senza Zlatan Ibrahimovic ci pensa lui contro il Bodo Glimt: doppietta in un sofferto 3-2. Spareggi: c’è il Rio Ave.

Una permanenza a sorpresa, invece, quella di Amin Younes a Napoli. L’ex Ajax potrebbe restare in azzurro per completare numericamente il reparto degli esterni offensivi. Solo nel caso in cui dovesse andare via il club provvederebbe a prendere un sostituto, già individuato. “Potrebbe rimanere, invece, Younes per completare la lista degli esterni offensivi, altrimenti al suo posto potrebbe arrivare Deulofeu, in prestito dal Watford retrocesso nella seconda serie inglese”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Genoa. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.