GAZZETTA – Matias Vecino non rientra tra i piani di Antonio Conte, il Napoli alla finestra

“Milan cose turche”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Vittoria europea dei rossoneri, che superano il Bodo/Glimt anche senza Zlatan Ibrahimovic. Due capolavori di Hakan Calhanoglu rubano la scena. In taglio alto il titolo è tutto per i nerazzurri: “C’è oro per Conte”, si legge. Le mosse dell’Inter, che cambia la difesa: Milan Skriniar verso il Tottenham per 50 milioni, poi Chris Smalling od Ozan Kabak. Il sogno resta N’Golo Kanté: l’addio dell’ex Sampdoria sarebbe il primo passo verso il francese, ma servirebbe un’altra cessione illustre. “La Juventus sotto esame”, titola invece di spalla la rosea, in riferimento alla vicenda dell’esame di italiano di Luis Suarez. I legali della Juve dai PM, presto potrebbe essere la volta dell’uruguaiano. Oggi l’analisi dei pc, e tutto cominciò dal vice di Fabio Paratici: “Cherubini è stato il primo a interessarsi per il test del Pistolero: chiamò l’amico rettore dell’altra Università umbra”.

Il Napoli, intanto, sogna il colpo a centrocampo. “Ci sono anche altri modi per riempire il portafoglio. Due su tutti, non semplicissimi. Uno porta al nome di Vecino, che ha avuto un abboccamento con il Napoli ma che l’Inter vorrebbe cedere in prestito con obbligo di riscatto o comunque con una formula che garantisca un introito quasi certo. In ogni caso, l’uruguaiano non rientra nei piani tecnici di Conte e, anche qualora dovesse restare, sarebbe sicuramente escluso dalla lista Uefa”.

