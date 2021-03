Zbigniew Boniek rivela: “Ho parlato con Arkadiusz Milik: mi ha confidato che è felice in Francia”

Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca ed ex attaccante di Juventus e Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik. “Mi dite quale centrocampista in Europa abbia più qualità del centrocampista azzurra? Zielinski è fortissimo, tra i migliori che ci sono in giro. Ma forse gli manca solo una cosa per essere considerato un autentico fuoriclasse: la scarsa cattiveria agonistica. In certe occasioni dovrebbe essere più determinato”.

“Qualche scienziato mi ha accusato di parlare bene di Zielinski solo perché voglio aumentarne il valore. Per questo motivo evito di parlare di calciatori polacchi. Dico solo che un calciatore così potrebbe giocare ovunque, anche al Barcellona. Ma il Napoli è una grande squadra e allora mi chiedo: perché dovrebbe andare via? Milik? Ho parlato con lui: mi ha confidato che è felice in Francia. Mi dicono sia soddisfatto anche se io prima di lasciare l’Italia ci avrei pensato mille volte. Non avrei mai cambiato Napoli per Marsiglia”.