Napoli, secondo Alfredo Pedullà l’ingaggio chiesto da Lorenzo Insigne per rinnovare è di 5 milioni

Alfredo Pedullà ha descritto la situazione di Lorenzo Insigne su La Gazzetta dello Sport. Il capitano del Napoli vedrà scadere il proprio contratto nel 2022. Il Napoli avrebbe già offerto al giocatore una cifra pari a circa 3 milioni di ingaggio per continuare insieme. Il procuratore Vincenzo Pisacane ha tuttavia smentito tale indiscrezione affermando che non ha incontrato la società per il rinnovo. Parimenti, non ci sarebbero contatti con altre squadre.

Per Alfredo Pedullà il problema principale non è di carattere economico, ma secondo il giornalista l’attaccante non chiederà meno di 5 milioni di Euro. “Si tratta di una partita che verrà giocata con calma in tarda primavera e gli esiti sono apertissimi, come si si trattasse di una tripla. Non è una questione economica, anche se ci sembra normale che Insigne chieda una base minima di 5 milioni a stagione”. Per Lorenzo Insigne potrebbe anche essere l’ultimo contratto della carriera, ma soprattutto in un momento storico come questo, condizionato dal Coronavirus, il club vuole andare al risparmio.