Valter De Maggio sottolinea: “Sarà la settimana della verità per il Napoli”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in inda su Kiss Kiss Napoli, in vista dei prossimi impegni degli azzurri contro Milan, Juventus e Roma. “I rossoneri saranno impegnati questa sera contro il Manchester United, i partenopei avranno invece la possibilità di allenarsi a Castel Volturno. Sarà la settimana della verità per il Napoli perché gli azzurri se la vedranno anche con Juventus e Roma”.

“Gennaro Gattuso proverà a recuperare Lozano, ma il tecnico ha una idea: quella di mandare in campo Osimhen. Aurelio De Laurentiis è silente, non parla, ma è un silenzio che fa rumore: sta valutando una serie di ipotesi per la panchina e anche la possibilità di prendere un nuovo direttore sportivo. Il patron del sodalizio campano aspetterà di vedere cosa accadrà nel finale di stagione per prendere le sue decisioni”, ha concluso aggiunto il giornalista. Il futuro è ancora da scrivere.