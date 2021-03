Nando De Napoli sottolinea: “Critiche a Gennaro Gattuso? I tifosi sono stati abituati troppo bene in passato”

L’ex azzurro Nando De Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio CRC. “Il Milan gioca in coppa, ha pochi giorni per preparare questa partita, anche se viene dalla vittoria importante contro il Verona, quindi avrà il morale alto. Dovrà volare in Inghilterra, e viaggiare non è mai semplice per nessuno. Critiche a Gennaro Gattuso? I tifosi del Napoli sono stati abituati troppo bene in passato. Se il mister ha attenuanti? Sicuramente. Gli sono mancati tanti giocatori. Aveva studiato come far rendere bene il Napoli, ma senza Victor Osimhen è andato un po’ in confusione”.

“Anche a noi succedeva: quando mancava Diego Armando Maradona, ci guardavamo in faccia perché sapevamo di dover dare qualcosa in più, dal momento che mancava l’uomo che potesse risolvere le partite. Osimhen è stato pagato tanto, non dimentichiamolo. Se il Napoli ha investito certe cifre, è perché crede nel suo valore. Diego Demme mi piace tanto, perché dà tutto. Allan era molto prezioso. Quando il Napoli l’ha dato via, ha perso qualcosa a centrocampo”.