Giorgio Perinetti sottolinea: “Se Il Napoli vuole Ivan Juric, deve sapere che va assecondato in tutto e per tutto”

Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della puntata odierna di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC. “Mi auguro che Gattuso resti a lungo a Napoli. Però, nel caso gli azzurri dovessero sostituirlo nella prossima stagione con Juric, dovrebbero sapere che l’attuale allenatore del Verona va assecondato in tutto e per tutto. Juric è un allenatore che vuole scegliere in prima persona i calciatori funzionali al suo gioco. Chi lo ingaggia dovrà saperlo”.

“Magari tra questi ci potrebbero essere Cistana, Chancellor e Joronen? E’ presto per parlare di mercato, è ovvio però che si tratta di calciatori seguiti dai grandi club. Joronen è entrato nel giro della nazionale, mentre Cistana sarà il futuro del calcio italiano. Un consiglio al Napoli sul fronte Osimhen? L’ex Lille è un talento, ha grandi qualità, però bisogna avere pazienza, perché il Covid debilita parecchio”.