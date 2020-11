Zbigniew Boniek commenta: “Non credo che Arkadiusz Milik vada alla Juventus”

Zbigniew Boniek, ex calciatore di Juventus e Roma e oggi presidente della Federcalcio polacca, ha parlato di Arkadiusz Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Fascia a Milik? E’ stata una scelta dell’allenatore, anche se qualcuno aveva più partite di Arek, hanno deciso che lui fosse capitano. Dobbiamo sostenerlo in questo momento particolare per lui, quando vedi che un giocatore che sa giocare molto bene poi nel club non gioca, non è normale, ma capisco bene il comportamento del Napoli. Milik sta da sei anni col Napoli, ha pagato soldi per averlo, si è occupato di lui, bisogna trovare con la società un accordo che faccia bene a lui ed alla società, dispiace debba andare via a titolo gratuito”.

“Milik alla Juve a zero? Non lo so ma non credo che vada alla Juve, ma non so niente, spero trovi un accordo col Napoli altrimenti rischia di non andare agli europei”.