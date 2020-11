GAZZETTA – “Un anno da re”: un grande 2020 per Zlatan Ibrahimovic, prossimo avversario del Napoli

“Un anno da re”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic nell’edizione odierna. Lo svedese è stato autore di un 2020 pazzesco: ha realizzato un goal ogni 110 minuti, ha portato il Milan al comando tra Coronavirus e acrobazie. Domenica a Napoli sfiderà Gennaro Gattuso. Nel taglio basso della prima pagina si parla in generale del campionato: “Nasce la zona A protocollo più duro”. Nuove linee guida: tamponi “centralizzati”, basta quarantene a casa. Il caso Lazio: Lucas Leiva è negativo, oggi altro test per Ciro Immobile.

“Mancini-mania ora gli Azzurri non devono farselo scappare”. Questo il titolo che viene dedicato alla Nazionale. Domani in Bosnia la sfida decisiva per capire se saremo il Paese organizzatrice della Final Four di Nations League, ma soprattutto se la Nazionale andrà alla fase finale o meno. Intanto, si pensa al rinnovo per il ct. Non manca un approfondimento sul Napoli. “Se volete far arrabbiare Rino, ditegli che è un difensivista e poi non stupitevi se comincerà a urlare. Perché il nostro è cambiato, oggi non vorrebbe più 11 Gattuso in campo, si è innamorato del bel gioco, della qualità, e il suo Napoli oggi schiera quattro attaccanti veri e almeno un centrocampista (Fabian Ruiz) decisamente offensivo”.