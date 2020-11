CDS – Gennaro Gattuso pensa al 4-3-3 per Napoli-Milan

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il faccia a faccia dell’altra sera tra Lorenzo Insigne e Robert Lewandowski, titolando: “Il gigante sono io”. Il numero 10 azzurro ha preso per mano la selezione di Roberto Mancini e ormai è diventato il perno del gioco della Nazionale. Così come nel Napoli che domenica sfiderà il Milan capolista. Gennaro Gattuso aspetta l’arrivo dei calciatori impegnati in Nazionale per valutare chi sarà già pronto per giocare e pensa al 4-3-3, specie se Victor Osimhen non dovesse recuperare. Prima, però, la trasferta dell’Italia in Bosnia già retrocessa per chiudere al primo posto il girone di Nations League.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Taglio alto dedicato a Paulo Dybala che ieri si è allenato a Vinovo da solo: sta forzando gli allenamenti per ritrovare una maglia da titolare, magari già a partire dal Cagliari. Potrebbe già essere al capolinea, invece, l’avventura di Christian Eriksen in nerazzurro. Ora l’Inter punta tutto su Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale svizzera.