Tiziano Crudeli ammette: “Gennaro Gattuso avrebbe meritato maggiore considerazione al Milan”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto in questore Tiziano Crudeli, opinionista di 7Gold e noto tifoso del Milan, prossimo avversario del Napoli. “Non credo che la positività di Pioli possa rappresentare un problema per il Milan domenica al San Paolo. Penso che possa esserlo invece la crescita del Napoli. Domenica i rossoneri affronteranno una delle candidate allo scudetto. Una squadra più forte del Milan nonostante la presenza di Ibrahimovic. Ibra è un campione e un leader carismatico, ma il Napoli è una squadra competitiva in ogni reparto. E poi c’è Insigne, che sta facendo faville anche in Nazionale”.

“Per questo motivo mi sarebbe piaciuto che Bakayoko fosse tornato al Milan. I rossoneri subiscono qualche goal di troppo. Nonostante ciò sono in grado di fare lo stesso risultato a Napoli. Gattuso? È un grande allenatore. Avrebbe meritato maggiore considerazione quando era al Milan”, ha ammesso Tiziano Crudeli.