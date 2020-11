Napoli, Gianfranco Zola elogia Gennaro Gattuso: “Gioca un bellissimo calcio, estremamente offensivo”

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto in queste ore nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Napoli, Milan e Sassuolo sono le squadre che hanno fatto meglio dopo il primo lockdown. E’ stato fatto un passo in avanti importanti. Napoli e Milan non sono delle meteore, ma sono squadre competitive, con un’ottima struttura e con una grande crescita dal punto di vista del gioco e dell’organizzazione”.

“Gattuso? E’ diventato un allenatore che gioca un bellissimo calcio, estremamente offensivo. Giocare nel Napoli sarebbe un piacere per un giocatore offensivo come lo ero io”, ha aggiunto l’ex calciatore azzurro, tra i protagonisti del secondo scudetto del Napoli. Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore più esperto del mondo, ma ha già ottenuto parecchi consensi da quando ha sposato la causa della squadra partenopea. Solo “Ringhio” può riportare il Napoli in Champions League.