Ancora l’agente di Lorenzo Insigne: “È già un campione, nonostante qualcuno non se ne sia accorto”

Durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc è intervenuto in queste ore Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. “Siamo molto felici per la presentazione di ieri di Lorenzo in Nazionale contro la Polonia. Insieme agli altri leader del gruppo, Lorenzo spera di riportare l’Italia dove era prima dei disastri avvenuti durante la gestione Ventura”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Tra Lorenzo e Mancini c’è un grande rapporto, lo stesso che c’è tra Lorenzo e Gattuso. Lorenzo si mette sempre a disposizione di tutti e può migliorare ancora. Insigne è già un campione, nonostante qualcuno non se ne sia accorto. Lorenzo risponde sul campo agli attacchi gratuiti, lui pensa solo a lavorare e a chiudere il 2020 alla grande”, ha aggiunto il procuratore dell’attaccante, spesso finito sul patibolo mediatico.