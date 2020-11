Calciomercato Napoli, si pensa di nuovo alla Roma per Arkadiusz Milik: quadro complicato

Arkadiusz Milik è in cerca di una sistemazione da trovare il prima possibile, per evitare di perdere il treno degli Europei con la nazionale polacca, che ha continuato a convocarlo sulla fiducia in questi mesi. Secondo Tuttosport, il futuro dell’attaccante racconta di nuovi movimenti da parte del suo procuratore. “Il suo agente Pantak ha ricominciato a contattare gli intermediari che gli fanno da tramite per sentire le proposte dei club italiani che erano interessati a lui. La Fiorentina, la Roma, ma soprattutto l’Inter, a cui manca un vice Lukaku”.

Come specificato dal Corriere dello Sport, in effetti, nessuno a Trigoria ha dimenticato l’attaccante polacco. Fuori rosa al Napoli e in scadenza di contratto, può arrivare nella capitale solo a determinate condizioni. La prima è che parta Edin Dzeko. La seconda è che Aurelio De Laurentiis abbassi di molto le sue pretese economiche, altrimenti la “Lupa” potrebbe aspettare e cercare il colpo a parametro zero in estate.