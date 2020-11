Quando Gennaro Gattuso “ringhia”: il caso di Mario Rui e Faouzi Ghoulam è già storia

La Gazzetta dello Sport ha esaltato la capacità di Gennaro Gattuso di tenere tutti sulla corda e di non guardare in faccia a nessuno tra i propri giocatori. “In ordine di tempo è di una settimana fa a Bologna, l’ultimo caso. Al sabato Faouzi Ghoulam e Mario Rui in qualche modo fanno arrivare al tecnico il loro disappunto per il fatto che Gattuso abbia scelto in questo periodo di far giocare Elseid Hysaj a sinistra, sulla fascia della quale algerino e portoghese si sentono proprietari”.

“Un atteggiamento che non è piaciuto a Rino che ha affrontato a brutto muso i due mancini. La punizione questa volta è stata anche più “cattiva” di quanto capitato con Allan e Lozano: i giocatori sono stati comunque portati a Bologna e poi mandati in tribuna senza poter avere manco la speranza di entrare in corsa. E a chi gli ha fatto notare che quella scelta metteva l’allenatore a rischio, per mancanza di alternative su quella fascia difensiva, Gattuso ha fatto notare senza giri di parole che prima viene la squadra”.