Caos dei protocollo in Serie A: non solo il Napoli, tante big coinvolte

Il caos generato dai protocolli legati al Coronavirus in Serie A sta contemplando ancora diverse indagini da parte della Procura Federale. La Gazzetta dello Sport è tornata in proposito anche su Juventus-Napoli. “La Lazio indagata per via di comunicazioni non proprio tempestive con la ASL. La Juve per una bolla “scoppiata”, il 5 ottobre, quando un caso di positività all’interno del gruppo squadra imponeva a tutti la quarantena. E invece CR7 e altri 4 suoi compagni decidevano però di violarla e di partire per le rispettive nazionali. Stesso discorso, e fascicolo aperto, per la Fiorentina, con bolla violata da 5 nazionali la scorsa settimana. E poi c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli, per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita non giocata con la Juve”.

La speranza dei tifosi azzurri è che la confusione generale possa favorire il Napoli nel prossimo grado di giudizio, così da ottenere la possibilità di giocare contro la Juventus e riprendersi il punto tolto in classifica.