Massimo Oddo ricorda gli scherzi a Gennaro Gattuso: “Diventava pericoloso, veniva a cercarci uno per uno in camera”

Mancano pochi giorni a Napoli-Milan e Massimo Oddo, ex di entrambe le squadre, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport qualche retroscena su Zlatan Ibrahimovic e Gennaro Gattuso, suoi compagni in rossonero, che domenica saranno avversari al San Paolo. “Due persone agli antipodi, sotto questo aspetto. Con Ibra potevi scherzare sempre e comunque, anche prima di una partita importante. Con Rino occorreva stare attenti a farlo nel momento giusto: a ridosso delle partite e durante gli allenamenti non lo accettava. Comunque entrambe persone spiritose, però occorreva far attenzione a eventuali reazioni: Ibra poteva esibirsi in un calcio volante e Rino, se si sentiva troppo preso in giro, diventava pericoloso”.

“Una volta, in ritiro, dormiva in una camera con due letti: io, Pirlo e Nesta gli abbiamo fatto il “sacco” in uno e messo la sabbiolina nell’altro. È venuto a cercarci uno per uno in camera”, ha ricordato l’ex campione del mondo.