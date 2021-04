Walter Novellino ricorda il Gennaro Gattuso di Perugia: “Andai persino a parlare con i suoi professori”

Walter Novellino, ex allenatore di Gennaro Gattuso, ha svelato un retroscena sull’attuale tecnico del Napoli nel corso di un intervento a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Ebbi modo di conoscerlo quando era nelle giovanili del Perugia. Ricordo ancora che Gattuso aveva una grande voglia di arrivare, di diventare una stella del calcio italiano. Andai persino a parlare con i suoi professori. Mi dissero che andava bene a scuola, ma anche che era un tipo piuttosto taciturno”.

“Il Napoli? Io penso che nonostante la sconfitta contro la Juventus abbia ancora tutte le possibilità di approdare in Champions League. Nulla è perso, ma il Napoli dovrà fare attenzione a partire già dall’insidiosa trasferta di Genova contro la Sampdoria”, ha aggiunto Walter Novellino. Per gli azzurri il piazzamento in Champions rappresenta chiaramente l’obiettivo stagionale. La sconfitta rimediata contro la Juventus non pregiudica ancora nulla. Mancano 9 partite.