Ciccio Graziani è sicuro: “Se potesse, il Napoli non comprerebbe Osimhen per quello che si è visto finora”

Ciccio Graziani è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Sono sicuro di quello che dico. Se potesse, il Napoli non comprerebbe Osimhen per quello che si è visto finora. Sembra un calciatore avulso dal gioco della compagine partenopea. Penso che la società non spenderebbe tutti quei soldi per prendere l’attaccante nigeriano come ha fatto la scorsa estate spendendo tantissimi milioni di euro per il calciatore del Lille”.

“Per me Osimhen può fare bene in altre squadre, ma non nel Napoli che gioca a tre là davanti. Non lo vedo adatto agli schemi del club partenopeo, sono convinto di questo. Vorrei avere un altro poco di pazienza, questo è vero, ma attualmente la strada la vedo segnata. Anche perché questo ragazzo non ha dato assolutamente quello che si aspettava. Se prendi Juric, per esempio, devi sposare il progetto e le sue idee calcistiche, altrimenti sei un somaro”.