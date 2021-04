Le scelte sbagliate di Gennaro Gattuso: Dries Mertens e Hirving Lozano per Victor Osimhen e Matteo Politano

Gennaro Gattuso è finito nel mirino de La Gazzetta dello Sport. Contro la Juventus il tecnico azzurro avrebbe compiuto qualche errore di troppo nelle scelte. Probabilmente il risultato negativo è stato dovuto anche a questa leggerezza del mister calabrese. “Gennaro Gattuso si è meritato qualche bacchettata dalla critica per aver lasciato fuori gente come Osimhen e Politano per fare spazio a Mertens e Lozano. Oppure, per la scelta di aver inserito Hysaj nel ruolo di esterno mancino basso, lui che è un destro. L’aveva già fatto in altre occasioni, per la verità, e la prestazione dell’albanese era stata nettamente diversa”.

“A Gattuso è stato contestato il fatto di aver tenuto in panchina l’acquisto più costoso della storia del Napoli, un patrimonio da salvaguardare e che sicuramente avrebbe potuto fare meglio di un Mertens molto remissivo al cospetto dei muscoli dei due centrali juventini”. Di certo, Victor Osimhen non ha ancora dimostrato tutto il suo valore.