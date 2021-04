Mario Sconcerti sottolinea: “Da tanto tempo non si vedevano da Victor Osimhen accenni di calcio come è successo a Torino”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato anche di Juventus-Napoli. “È stata la sera in cui Pirlo ha chiuso anche le sue ripicche ed è tornato a giocare come piace a lui, al modulo che valeva un’idea diversa, quel 4-2-2-2 che oggi la Juve sa muovere con più sincronia anche contro un avversario duro come il Napoli. Perfino nelle pieghe della sera forse è successo qualcosa: da tanto tempo non si vedevano da Osimhen accenni di calcio come è successo a Torino. Come non fosse stata una giornata che avvicina alla fine, ma piena di inizi, di idee diverse, quasi di promesse. Il risultato pratico è che l’Inter è molto vicina a vincere”.

La corsa per l’ultimo posto valido per la Champions League è dunque aperta. Adesso il Napoli ha nel mirino l’Atalanta. Per scavalcare la Juventus dovrebbe cercare di segnare più gol dei bianconeri in virtù della differenza reti generale che entrerebbe in gioco a causa della parità di marcature negli scontri diretti.