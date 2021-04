L’agente di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui è chiaro: “Se il Napoli non mi fa sapere nulla loro resteranno”

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj e Mario Rui, ha parlato in queste ore del Napoli e dei suoi assistiti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Per Di Lorenzo credo che il periodo di paura legato al Coronavirus sia passato visto che sono passati già diversi giorni, quindi credo che sia tutto nella normalità. Lui e Mario Rui restano a Napoli, hanno rifatto il contratto la passata stagione quindi se il Napoli non mi fa sapere nulla loro resteranno a Napoli. Poi dipenderà anche dalla prossima guida tecnica ma al momento ti dico che l’anno prossimo saranno ancora azzurri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Gattuso non rimane a Napoli, lui è talmente buono che poi gli passa. Alla fine Gattuso potrà anche tornare sui suoi passi, ma per quanto mi riguarda credo che lascerà Napoli a fine stagione”, ha aggiunto l’agente. Che si tratti della rosa o dell’allenatore, il futuro del Napoli passerà attraverso cambiamenti importanti.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.