Walter Novellino insiste: “Riconferma di Gennaro Gattuso? Non c’è neanche bisogno di dirlo, ha ricompattato il gruppo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore il tecnico Walter Novellino. “Torino e Napoli sono due squadre in salute, Gattuso troverà una squadra ben organizzata. La qualità, ed il Napoli ne ha tanta, può fare la differenza. Davide Nicola sottovalutato come Ballardini? Credo che dipenda molto anche dalla stampa. La stampa fa diventare uno discreto bravissimo. Nicola e Ballardini hanno qualità importanti e dipende molto dai media. La categoria degli allenatori si distingue in bravi e scarsi: questi due son bravi, dando tantissimo anche a squadre in grande difficoltà”.

“La mia carriera? Ho fatto bene al Genoa ed al Venezia, non avrei mai dovuto accettare la Serie B, ho portato la Samp ad un punto dalla Champions. Dovevo fare come Iachini che non è mai sceso di categoria. Accettare la B ha condizionato la mia carriera. Ho sempre avuto con me grandi protagonisti come Marotta e Paratici. Riconferma Gattuso? Non c’è neanche bisogno di dirlo, ha ricompattato il gruppo. Credo che non rimanga lui, però, anche se De Laurentiis è un uomo molto intelligente. Rino è leale, onesto, concreto: ecco perché i giocatori gli vogliono bene”.