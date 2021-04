Umberto Chiariello torna sulla Superlega: “Per vincere dobbiamo battere i club storici, non eliminarli”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del momento del Napoli nel suo consueto editoriale. “Il campionato in parte corre per il Napoli e in parte no. Chi sta facendo di tutto per creare un disastro epocale nella usa storia è la Juventus, che rischia di essere estromessa dalla Champions dopo aver creato il golpe della Superlega. La Juve ha pareggiato con fatica con la Fiorentina. (…) Il Napoli a Torino è chiamato a vincere, ma potrebbe bastare anche un pari. Ci sono due notizie: una bella e una brutta. Quella bella è che il Napoli è matematicamente in Champions se vince tutte le sei prossime gare, per gli effetti degli scontri diretti di quelle che lo sopravanzano. Quella brutta è che però deve vincere, questo significherebbe che gli azzurri chiuderebbero il campionato con 7 vittorie consecutive”.

“Sarebbe un punteggio altissimo, solo due volte nella storia il Napoli ha fatto meglio, entrambe con Sarri con 48 punti. Sarebbe un’impresona dopo quanto accaduto tra gennaio e febbraio. Il Napoli non può fare sconti a nessuno. (…) Il presidente del Napoli è stato il primo ad avere la visione della Superlega, andava solo introdotto il merito. Ho sentito cose aberranti: ‘Via Juve, Milan e Inter dalla Serie A, finalmente avremmo un calcio pulito’, invece no, senza questi tre club avremmo ammazzato il calcio. Noi vogliamo vincere. ma per vincere dobbiamo battere i club storici, non eliminarli”.