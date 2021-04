Superlega, Aleksander Ceferin torna su Andrea Agnelli: “Il tizio mi mentiva”

Aleksander Ceferin non le manda a dire. Il presidente della UEFA si è scontrato a distanza con Andrea Agnelli per la questione della Superlega e da circa una settimana parla senza mezzi termini. Nell’ambito di un discorso sul Comitato UEFA in un’intervista concessa al Daily Mail, Aleksander Ceferin è tornato a commentare e a condannare la condotta del numero uno della Juventus. “E’ stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando Agnelli, ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso”.

“Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto. Il tizio mi mentiva dicendo ‘Non è vero, non è vero…’. Alla fine invece era vero e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo”, ha aggiunto. Non è ancora chiaro se la UEFA prenderà provvedimenti contro i club che hanno aderito al progetto della Superlega.