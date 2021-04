Gennaro Gattuso vuole gestire Hirving Lozano: al momento Matteo Politano è davanti

Hirving Lozano ha trascinato a lungo il Napoli nella prima metà della stagione, poi a febbraio si è fermato contro la Juventus, al termine di una prestazione stoica. Il messicano è rientrato soltanto un mese e mezzo dopo. Da quel momento, Gennaro Gattuso ha deciso di gestirlo con parsimonia e di fargli riassaporare il campo poco alla volta, tanto che attualmente è Matteo Politano il titolare a destra. Anche La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento del “Chucky” in vista di Torino.

“Nel tridente offensivo, ci sarà Politano, mentre Hirving Lozano andrà in panchina. Per il nazionale messicano si sta procedendo per gradi, dopo l’infortunio muscolare rimediato, al Maradona, contro la Juventus. Il ragazzo ha ancora bisogno di trovare la condizione migliore, mentre Gattuso non vuole rinunciare alla buona forma di Politano che anche contro la Lazio, nel turno infrasettimanale, è stato il migliore in campo insieme con Lorenzo Insigne”, si legge sulla rosea.