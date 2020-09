Vincenzo Spadafora contro Aurelio De Laurentiis: “Vive in un mondo a sé”

Vincenzo Spadafora, Ministro allo Sport, questa mattina ha fatto visita all’ASD Calcio Pomigliano presso lo stadio Ugo Gobbato e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione calcistica in Italia, come riportato da “gonfialarete.com”. “Tra qualche settimana valuteremo in base alla variazione della curva epidemiologica dopo l’apertura delle scuole”.

Il Ministro ha poi ha commentato l’ingresso dei tifosi, seppure limitato, alle partite del Napoli giocate in ritiro a Castel di Sangro. “Amichevoli a porte aperte? De Laurentiis vive in un mondo a sé. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro insieme al Cts per la riapertura degli stadi. Ripresa dello sport? Da quando è finito il lockdown io sto andando in giro per questa ripresa dello sport un po’ lenta e un po’ complicata, ma che comunque ci sta dando delle soddisfazioni. Questo è l’unico modo per far ripartire davvero il Paese. Io tengo molto allo sport di base che non sia soltanto quello di Serie A, perché c’è quel tessuto che permette di coinvolgere migliaia di ragazzi e che offre loro un indirizzo da seguire. Lo sport di base, finché sarò io Ministro, sarà per me un punto di azione”.

